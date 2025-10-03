Частично обрушившееся здание энергоколледжа во Владивостоке не было аварийным

Происшествия

Здание энергетического колледжа во Владивостоке, которое частично обрушилось утром в пятницу, не было в аварийном состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление правительства города.

По факту случившегося проводится проверка.

«… здание не находилось в аварийном состоянии», — говорится в сообщении.

После обрушения здания энергетического колледжа во Владивостоке возбуждено уголовное дело.

По предварительной информации, ЧП произошло при проведении строительно-монтажных работ.

При обрушении никто не пострадал.

