Частично обрушившееся здание энергоколледжа во Владивостоке не было аварийным

Здание энергетического колледжа во Владивостоке, которое частично обрушилось утром в пятницу, не было в аварийном состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление правительства города.