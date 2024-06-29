Часть девятиэтажного жилого дома обрушилась в Днепре после взрыва
Фото - © Медиасток.рф
Часть девятиэтажного жилого дома обрушилась в Днепре в результате взрыва. В многоэтажке были уничтожены четыре этажа, сообщил глава днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем Telegram-канале.
В ходе происшествия пострадали 12 человек, один погиб. Шесть пострадавших попали в больницы.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что страны Запада должны поставить больше систем ПВО для создания надежного воздушного щита в стране.
ВС России продолжают проведение СВО на территории Украины.