CENTCOM: военные США сбили дрон хуситов, летевший к кораблям

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Американский военные сбили беспилотник хуситов в Красном море, который летел к их кораблям USS Philippine Sea и USS Laboon, сообщает Газета.ru .

Центральное командование ВС США (CENTCOM) отметило, что хуситы выпустили три противокорабельные баллистические ракеты, а также три дрона по судну Cyclades, принадлежащему Греции. В Красном море корабль шел под флагом Мальты.

В данном инциденте ни коммерческое судно, ни американские корабли не получили никаких повреждений.

27 апреля телеканал Al Masirah заявил, что хуситы ударили по британскому нефтяному танкеру Andromeda Star в Красном море, а также сбили дрон MQ-9 США.