Бывшую невестку экс-президента Украины Ющенко развели мошенники на 10 млн рублей

Бывшую невестку экс-президента Украины Виктора Ющенко, 38-летнюю Елизавету, обманули мошенники на 10 млн рублей в Москве. Об этом женщина узнала только через год, сообщает Mash .

Ющенко случайно выяснила, что был оформлен кредит на 10 млн рублей, где она числится, как поручитель. Займ был взят в 2023 году, однако Елизавета об этом не знала. Тогда она лечились на Мальдивах.

По мнению бывшей невестки Ющенко, кредит могла оформить экс-партнерша по бизнесу — коуч Надежда А. Она могла подделать документы.

Недавно в суде появился иск. В рамках него требуют взыскать 20 млн рублей.

Елизавета — экс-супруга сына Виктора Ющенко. У них с мужчиной есть общая дочь. После развода Елизавета вышла замуж за президента из РФ.