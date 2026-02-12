Бывший первый зампред правительства Подмосковья Бронштейн предстанет перед судом

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя председателя правительства Подмосковья Ильи Бронштейна и бывшего руководителя Корпоративного университета развития образования Андрея Лубского, а также трех работников данной организации, находящейся в ведении областного министерства образования. Всех их будут судить, в том числе по статье о мошенничестве, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

Каждому из фигурантов дела предъявлены обвинения в коррупционных правонарушениях, мошенничестве и отмывании преступных доходов (ч. 6 ст. 290, пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290, ч. 4 ст. 291.1, п. «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В ходе следствия выяснено, что в январе 2024 года Корпоративный университет развития образования заключил контракт с ООО «Торговый дом „Просвещение-Регион“» о поставке интерактивного оборудования в подмосковные школы. Общая сумма соглашения превысила 742 млн рублей.

Следствием установлено, что в июне того же года Бронштейн при содействии Лубского получил от гендиректора компании-поставщика вознаграждение в размере 25 млн рублей. Данные средства были переданы за обеспечение заключения указанного госконтракта, беспрепятственное принятие работ, своевременное их финансирование, а также за общее покровительство по службе. Впоследствии Бронштейн легализовал часть этих средств на сумму 8 млн рублей, оформив договор на строительство частного дома.

Кроме того, при посредничестве Лубского были осуществлены еще две передачи денежных средств. Первая — самому Бронштейну на 8 млн рублей, вторая — руководителю и двум сотрудникам дирекции модернизации образования Московской области на 3,5 млн рублей. Взятки были даны за подписание актов выполненных работ по ряду муниципальных и государственных контрактов.

Также установлено, что сотрудники дирекции модернизации образования, действуя в составе группы, в процессе исполнения государственных контрактов получили еще одно незаконное вознаграждение на общую сумму 33 млн рублей. Помимо этого, ими были совершены мошеннические действия, причинившие ущерб на 4,5 млн рублей.

Сотрудниками следствия проведен значительный объем работы по сбору и фиксации доказательств: допрошено более 80 свидетелей, выполнено свыше 60 обысков и более 100 осмотров, проведены очные ставки, проверки показаний на месте и иные необходимые действия.

На данный момент собрана исчерпывающая доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.