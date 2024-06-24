Бывший муж-итальянец разбил голову племяннице Михаила Ефремова и похитил ее сына

Племянница Ефремова с трудом разговаривает после избиения экс-мужем в Италии

Племянница актера Михаила Ефремова Ольга призналась, что бывший муж-итальянец Алессандро Сини разбил ей голову. Сейчас женщина находится в больнице, сообщает kp.ru .

Мать пострадавшей Анастасия Ефремова рассказала, что у ее дочери есть подозрения на сотрясение мозга. Женщина до сих пор находится под наблюдением медиков и с трудом разговаривает.

По словам Анастасии, Ольга отправилась в Италию, чтобы взять с собой в отпуск маленького сына Арсения. Однако между женщиной и ее бывшим мужем вспыхнул конфликт.

«Сейчас дочь находится в шоковом состоянии. Мы договорились созвониться чуть позже, когда ей станет получше», — добавила она.

Ольга Ефремова объявила о разводе с Алессандро Сини в 2023 году и вернулась в Россию. Их восьмилетний сын Арсений остался жить с отцом.

Изначально итальянец одобрял встречи матери с мальчиком и даже сам приезжал в РФ, но после начала спецоперации на Украине мнение иностранца резко поменялось. Сини начал запрещать наследнику посещать Родину матери. Ребенок два года не виделся с бабушкой и дедушкой.

Ольга также утверждает, что экс-возлюбленный похитил ее сына. Она подчеркнула, что почти девять лет «находится под насилием» Сини.