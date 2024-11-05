Бывший мэр Сургута Филатов задержан по подозрению в коррупции
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Силовики задержали экс-мэра Сургута Андрея Филатова по подозрению в коррупции и превышении должностных полномочий, сообщает URA.ru.
По данным источника, фигурант уголовного дела был задержан в минувшие выходные. Как заявляет другой информатор, Филатову уже избрали меру пресечения — он арестован.
В настоящее время телефон бывшего главы Сургута выключен, до него нельзя дозвониться. При этом люди из его окружения отмечают, что не в курсе происходящего.
Официальные комментарии по факту задержания Филатова отсутствуют.