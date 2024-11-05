Бывший мэр Сургута Филатов задержан по подозрению в коррупции

По данным источника, фигурант уголовного дела был задержан в минувшие выходные. Как заявляет другой информатор, Филатову уже избрали меру пресечения — он арестован.

В настоящее время телефон бывшего главы Сургута выключен, до него нельзя дозвониться. При этом люди из его окружения отмечают, что не в курсе происходящего.

Официальные комментарии по факту задержания Филатова отсутствуют.