Бывшего замначальника Казанского танкового училища убили в День танкиста
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Труп 69-летнего Валерия Ханина, бывшего замначальника Казанского танкового училища по вооружению, обнаружили завернутым в ковер. Мужчину убили 8 сентября, в День танкиста, сообщает Baza.
Тело покойного обнаружила вернувшаяся с дачи супруга. Женщина не смогла войти в квартиру и вызвала сотрудников МЧС, которые вскрыли дверь.
Тело Ханина лежало замотанным в ковер в помещении бойлерной. По предварительным данным, мужчине перед смертью нанесли многочисленные ножевые ранения.
Отмечается, что убийство бывшего замначальника Казанского танкового училища по вооружению произошло в День танкиста. Мужчина отмечал праздник с друзьями.
Ханин учился на одном курсе с главой Генштаба Валерием Герасимовым. После 1997 года он ушел из армии и стал бизнесменом.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности всех подозреваемых.