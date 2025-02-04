Бывшего вице-губернатора Ленобласти поместили в психушку

Бывшего вице-губернатора Ленинградской области Николая Пасяду признали неподсудным по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Соответствующее решение принято из-за нарушений психики экс-чиновника, он помещен в больницу для душевнобольных, сообщает 47news .

В 2021-м году правоохранители возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ, подозреваемым по которому проходил Пасяда. Предварительно, дело заключилось в обмане дольщиков — в 2019 году у компании, на 76% принадлежащей экс-вице-губернатору Ленобласти, накопились обязательства перед 2,5 тысячи покупателей квартир.

Тогда Пасяде не предъявлялось обвинение. Теперь бывшему чиновнику не грозит перспектива оказаться подсудимым, потому что его признали психбольным, утверждает СМИ.

По данным журналистов, Пасяда вел себя странно, что также подтвердилось во время врачебных экспертиз. Правоохранители и доктора пришли к выводу, что бывший вице-губернатор находится в состоянии, при котором не осознает характер и значение уголовного преследования, а также не может самостоятельно осуществлять действия.

«В связи с выявлением нарушений психики, которые лишают его способности осознавать фактический характер и общественную значимость и руководить ими»», — говорится в официальном документе по делу Пасяды, имеющимся в распоряжении издания.

Бывшего вице-губернатора поместили в психлечебницу в Гатчинском районе Ленобласти, соответствующее решение вынес суд в Петербурге.