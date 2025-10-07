Бывшего первого замминистра спорта Красноярского края осудили за мошенничество

Красноярский суд приговорил экс-первого заместителя министра спорта региона Романа Сотникова к пяти годам колонии условно с испытательным сроком четыре года за мошенничество и присвоение материальных средств из бюджета, которые были направлены на обслуживание спорткомплекса «Платинум арена Красноярск». Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Правоохранители выяснили, что в декабре 2020 года Сотников и управляющий компанией «Платинум Арена» договорились о хищении средств у последней. С июня 2021 по декабрь 2022 годов между «Платинум Ареной» и «СК Вавилон», которым руководил управляющий, были подписаны договоры на техобслуживание «Платинум Арены Красноярск» на сумму не менее восьми млн рублей. Однако некоторое количество работ, прописанных в контракте, не выполнялось.

В январе 2023 года Региональный центр спортивных сооружений, который занимался оперативным управлением арены, и «СК Вавилон» опять подписали договор на оказание услуг по эксплуатации и техобслуживания «Платинум Арены Красноярск». Цена, прописанная в контракте, — около девяти млн рублей.

С января по октябрь 2023 года подрядная компания составила акты выполненных работ. При этом там были указаны ложные сведения об оказанных услугах. Таким образом, часть обещанных работ выполнена не была.

С декабря 2021 по октябрь 2023 года общая сумма хищений в результате присвоения и мошенничества составила около 2,3 млн рублей. Осужденные забрали эти материальные средства себе.

Во время расследования экс-чиновник признался в содеянном. Он возместил нанесенный ущерб.

Сотникова осудили на пять лет колонии условно. Ему назначили испытательный срок — четыре года.

Управляющего также осудили на пять лет условно. Приговор вынесли в мае.

