Бывшая вице-королева планеты Шерипова получила 3 года колонии за мошенничество

Пресненский районный суд Москвы признал виновной бывшую первую вице-королеву планеты Елену Шерипову по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Согласно данным следствия, Шерипова продавала курсы моделинга и обещала своим выпускникам помощь в дальнейшей карьере, однако не выполняла свои обязательства по трудоустройству девушек. Общая сумма ущерба от действий Шериповой составила 17 млн рублей.

Основательницу модельного агентства задержали. В отношении Шериповой возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Столичный суд назначил бывшей вице-мисс мира наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с Шериповой взыскали около 1,6 млн рублей в качестве возмещения имущественного вреда потерпевшим. Осужденную взяли под стражу в зале суда.

