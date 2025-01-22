В январе 2022 года в омском селе Юрьевка произошло тройное убийство — неизвестный зарезал супругов и их дочь, выжили только двое находившихся в доме детей. Одна из спасшихся скажет силовикам, что ее родителей убил «худощавый бородатый мужчина», однако девочка намеренно соврет. Подробности дела рассказал следователь-криминалист СУ СК РФ по Омской области Николай Паршаков в беседе с aif.ru .

Нашумевшее убийство произошло ночью 22 января 2022 года. В частный дом незаметно пробрался человек с ножом, который убил 36-летнюю женщину, ее 38-летнего супруга и 10-летнюю дочь-инвалида. В момент расправы из дома выбежала старшая дочь убитой от прошлого брака, которая взяла с собой шестилетнего брата. Ребята побежали к соседям за помощью.

«Мы спали, и тут в окно кто-то сильно затарабанил. Я выскочил на улицу, а там дети стоят и плачут. Говорят: „Спасите! Рому режут, маму режут!“ <…> Пошел к медичке, живет неподалеку. Я, она, ее муж — взяв вилы, мы пошли втроем туда. Пришли, а там… Все в крови как на скотобойне, картина шокировала даже нас — видавших всякое мужиков» — вспомнил один из соседей.

После убийства к месту прибыли правоохранители. Спасшаяся девочка, описывая приметы убийцы, назвала его нерусским, худым и бородатым мужчиной 45-50 лет, на котором были черные вещи и зимние калоши. Последняя деталь указывала на то, что киллер был местным, однако в Юрьевке никто из жителей под такое описание не подходил.

По словам следователя Паршакова, на допросах девочка рассказывала «обстоятельства совершенного преступления, которые с обстановкой на месте убийства не совпадали».

«Говорила одно, а по факту было другое. Должны были быть хоть какие-то следы. К примеру, папа побежал к двери, а убийца его догнал, напал с ножом, потащил обратно в комнату… Но чтобы попасть обратно в комнату, откуда глава семьи выбежал, нужно пройти по белому ковру. А он остался совершенно чистым. Как? Никаких следов крови раненого отчима», — вспомнил криминалист.

В СК вскоре выяснили, что у выжившей 14-летней девочки есть любимый парень, а ее погибшая мама была против их отношений. После этого следователи узнают: школьница сама попросила своего возлюбленного убить ее родителей.

По словам правоохранителей, накануне убийства ребята разработали план действий и четко обсудили роли каждого — убийца попросил у друга штык-нож для забоя скота, а девочка оставила дверь незапертой, чтобы ее парень спокойно вошел в дом и убил взрослых. План они готовили несколько месяцев.

По словам подростков, 17-летний парень убил еще и младшую сестру своей любимой. Он сделал это из-за того, что они не хотели за ней ухаживать при ее инвалидности. После расправы юноша ушел домой и попытался избавиться от улик.

Изначально подростки отрицали свою вину, в особенности — девочка, которая «скидывала» все на любимого. Ее парень, когда начал проходить полиграф и работать с психологами, во всем сознался и подробно рассказал детали массового убийства.

«Сложилось впечатление, что она не сильно любила свою семью. Не было сожаления о том, что произошло <…> В тихом омуте — черти водятся. В моей работе до января 2022 года было всякое, конечно, но такого ужаса — никогда», — высказался следователь Паршаков.

Криминалист признался, что с самого начала он сомневался в версии выжившей девочки, что ее родителей якобы убил худощавый мужчина неславянской внешности. Он поделился мнением с коллегой, после чего правоохранители начали отрабатывать версию о причастности дочери к убийству родителей.

В марте 2023 года суд приговорил молодого убийцу к 6 годам и 7 месяцам колонии общего режима, его девушка получила 6,5 лет воспитательной колонии. Позже им смягчили наказание, исключив из дела квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору».

Парень, убивший родителей и сестру-инвалида своей девушки, отправился из колонии на СВО.