«Были жужжание и удар»: очевидцы о моменте атаки БПЛА по домам в Раменском

Жители Раменского округа слышали громкое жужжание и удар во время атаки БПЛА

Жители Раменского округа рассказали, что происходило в момент атаки украинских беспилотников по жилым домам минувшей ночью.

«Громыхало всю ночь. Прилетело в 4 утра, были жужжание и удар», — поделились очевидцы.

В результате ударов дронов в Раменском округе повреждения получили 2 дома, расположенные в Спортивном проезде и на улице Высоковольтной. В первой многоэтажке в одном подъезде разрушения зафиксировали в 54 квартирах из 102.

На данный момент известно про одну жертву атаки — от полученных ожогов скончалась 46-летняя местная жительница. Есть также пострадавшие.

Для эвакуированных жильцов работают пункты временного размещения. Организовано горячее питание.

Прибывший на место ЧП губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все оперативные службы продолжают работать у поврежденных БПЛА многоэтажек. К вечеру в МЧС расскажут, когда можно будет попасть в квартиры.

«Со своей стороны, мы, конечно, берем на себя восстановление и ремонт квартир, а также компенсацию за поврежденное имущество», — сказал Воробьев.