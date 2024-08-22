«Была задача показаться и уехать»: пленный боец ВСУ об атаке на Курскую область

Пленный военнослужащий ВСУ рассказал, что командование поставило перед ним и его сослуживцами задачу создать видимость присутствия в Курской области, сообщает ТАСС .

По словам пленного украинского военнослужащего, перед нападением на приграничную территорию РФ их собрали в лесу в Сумской области. Перед самой границей их встретил замполит. Он поставил задачу, согласно которой бойцы ВСУ должны были показаться в нескольких российских селах и уехать.

«Сказал: „Ехать за мной, быстро прорваться, показаться и уехать, потому что будут еще маршруты“» — отметил пленный.

Он добавил, что эти действия должны были стать отвлекающим маневром и создать видимость большого количества живой силы и техники ВСУ. Группа должна была «кататься по селам».

Пленный украинский военнослужащий заявил также, что их попросили вести себя хорошо, показать, что они «нормальные, вежливые» люди.

Когда группа приступила к выполнению марша на трех бронетранспортерах, она попала под огонь российских военнослужащих, а БТР загорелись. Пленный считает, что его с сослуживцами могли послать в российские населенные пункты, чтобы они провели разведку боем.