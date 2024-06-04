«Была не мусором»: друзья высказались о девушке-полицейском с Украины, смытой в море

На днях у берегов Одессы утонула 20-летняя Александра Олещук, лейтенант полиции и уроженка Ровенской области. По словам знакомых погибшей, она была сиротой и всю жизнь воспитывалась бабушкой, сообщает сайт MK.Ru .

2 июня девушка находилась на внеплановом отдыхе в Одессе и решила сделать фото на память у моря. В один момент молодую сотрудницу Нацполиции сбило волной и стремительно унесло от берега. В момент ЧП, судя по записям с уличной камеры видеонаблюдения, никто из друзей и коллег Олещук не бросился ее спать.

«(Александра. — ред.)… была нормальной. Человеком. Не мусор. Таких мало», — говорит о погибшем лейтенанте один из ее знакомых.

В полиции Ровенской области заявили, что Олещук работала участковым офицером. По официальной версии, 2 июня, когда лейтенант утонула в Черном море, она находилась на одесском пляже Аркадия «вне службы».