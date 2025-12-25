Была изнасилована и умерла: Трампа по делу Эпштейна обвинили в преступлении

В выложенных файлах по делу финансиста Джеффри Эпштейна американского президента Дональда Трампа обвинили в изнасиловании. Документ с номером EFTA00020518 добавлен в массив материалов, опубликованных на сайте Минюста Соединенных Штатов, сообщает РБК .

В файле указаны показания водителя лимузина. Он в 1995 году вез Трампа в аэропорт и услышал «тревожный» разговор. Мужчина много раз упоминал Эпштейна и говорил о якобы «издевательствах над какой-то девушкой».

Водитель не знал, с кем говорил Трамп. Он не был осведомлен о том, о ком рассказывал бизнесмен.

После этого в материале публикуется рассказ женщины, чье имя скрыли. По словам девушки, «он изнасиловал ее». Пострадавшая добавила, что якобы имеет в виду Трампа и Эпштейна.

Девушка подчеркнула, что некая дама с необычным именем привела ее в роскошный отель или здание. При этом пострадавшая боялась обращаться в полицию из-за угрозы своей жизни.

В файле говорится, что в дальнейшем женщина сообщила в полицию. Но через некоторое время перестала выходить на связь. Затем водитель узнал, что девушка погибла в штате Оклахома. Официально она совершила суицид, но правоохранители рассматривали и иные версии.

Вся информация указана со слов источника. Судебных решений, подтверждающих вину Трампа, нет.

Минюст США публикует рассекреченные материалы по делу Эпштейна. Упоминания Трампа, по словам демократов, из них удаляют.

В 2008 году Эпштейн был признан виновным в организации проституции и получил мягкий приговор. В 2019-м его опять арестовали по обвинениям в торговле несовершеннолетними. В августе того же года Эпштейн покончил с собой в тюрьме.

Соратницу финансиста Гислейн Максвелл посадили в тюрьму на 20 лет. Женщину признали виновной в пособничестве в торговле людьми.

