Был весь в крови: бомж-убийца с «белочкой» ворвался в фитнес-клуб Екатеринбурга

В фитнес-клуб Екатеринбурга ворвался окровавленный убийца. Это произошло после резни в благотворительном фонде, помогающем бездомным, на Вторчермете, сообщает E1.ru .

Мужчину зовут Виктор Р., он был постояльцем рабочего дома на Санаторной улице. Бомж, предположительно, зарезал работника, который ему помогал.

Сотрудник благотворительного фонда рассказал, что мужчина пробыл в учреждении суммарно двое суток. Он обратился туда самостоятельно в качестве бездомного, имел алкогольную интоксикацию. Вел себя тихо, безобидно. Ему дали еду, воду, обеспечили одеждой.

Затем у Виктора случилась белая горячка. Он прямо в здании зарезал работника, который хотел ему помочь. Мужчина умер в больнице.

Нападавшему 53 года. Он жил в Березовском в Свердловской области. Имел судимости за кражи, изнасилование. В 2022 году попал на 2 года в колонию за умышленный тяжкий вред здоровью по ч. 2 ст. 111 УК РФ.

После убийства мужчина хотел скрыться и забежал в фитнес-клуб. Виктора задержали по горячим следам.

