Был весь в крови: бомж-убийца с «белочкой» ворвался в фитнес-клуб Екатеринбурга
В фитнес-клуб Екатеринбурга ворвался окровавленный убийца. Это произошло после резни в благотворительном фонде, помогающем бездомным, на Вторчермете, сообщает E1.ru.
Мужчину зовут Виктор Р., он был постояльцем рабочего дома на Санаторной улице. Бомж, предположительно, зарезал работника, который ему помогал.
Сотрудник благотворительного фонда рассказал, что мужчина пробыл в учреждении суммарно двое суток. Он обратился туда самостоятельно в качестве бездомного, имел алкогольную интоксикацию. Вел себя тихо, безобидно. Ему дали еду, воду, обеспечили одеждой.
Затем у Виктора случилась белая горячка. Он прямо в здании зарезал работника, который хотел ему помочь. Мужчина умер в больнице.
Нападавшему 53 года. Он жил в Березовском в Свердловской области. Имел судимости за кражи, изнасилование. В 2022 году попал на 2 года в колонию за умышленный тяжкий вред здоровью по ч. 2 ст. 111 УК РФ.
После убийства мужчина хотел скрыться и забежал в фитнес-клуб. Виктора задержали по горячим следам.
