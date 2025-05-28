Был под наркотиками: всплыли подробности наезда трамвая на кемеровчанина

25 мая в районе полудня на остановке «Поперечка» в Кемерове трамвай № 8 переехал мужчину. Городская электротранспортная компания рассказала, в каком состоянии сейчас находится пострадавший, сообщает Сiбдепо .

Согласно информации от пресс-службы КЭТК, мужчина уже прооперирован и сейчас находится в больнице. Один из собеседников редакции добавил, что пострадавший находился в состоянии наркотического опьянения.

Известно, что трамваем в тот день управляла водитель первой категории. На данный момент женщину отстранили от работы, она находится на больничном.

«Водитель у нас на хорошем счету. Разбираемся, по какой причине произошла авария», — заключили в КЭТК.