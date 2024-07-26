Бутылку с запиской и украинским флагом нашли в Химкинском водохранилище
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В Химкинском водохранилище обнаружили бутылку из-под крымской мадеры с запиской и флагом Украины, сообщает Baza.
Бутылка плавала в 200 м от берега водоема.
После сообщения о подозрительной находке на место выехал служебный катер. Сначала специалисты проверили бутылку металлоискателем. В ней не нашли взрывного устройства.
Затем объект рассмотрели поподробнее — в пробке был флаг Украины.
О содержимом записки не говорится.