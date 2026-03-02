Бурдж-Халифа в огне: иранцы генерируют «военные успехи» через ИИ

Проиранские аккаунты в соцсети X и мессенджере Telegram сейчас активно распространяют сделанные с помощью ИИ видео и фото, которые имитируют их военные успехи, сообщает «Осторожно, новости» .

Десятки сгенерированных видеороликов пытаются распространять через небольшие страницы и крупные иранские ресурсы. Там показано, как ракеты бьют по центру Дубая, а население в панике убегает. ИИ-кадры перемежаются реальными свидетельствами прилетов в города.

Особенно проиранские аккаунты любят размещать видео с горящим небоскребом Бурдж-Халифа.

На такие «свидетельства» реагируют официальные власти. Так, саудовский комитет по борьбе с ложной информацией выпустил объяснение, что горящий после ракетного удара отель Hyatt Regency в Эр-Рияде — фейк.

Утром 28 февраля Израиль и США начали военные операции против Ирана. В ответ Тегеран начал обстреливать Израиль и другие государства.

