Бунт в немецкой клинике для преступников: спецназ против 17 пациентов

В специализированной психиатрической клинике Бедбург-Хау (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) разгорелся масштабный бунт, для ликвидации которого власти задействовали спецназ и авиацию, сообщает РБК .

По данным издания Die Welt, инцидент начался с агрессивных действий одного из пациентов, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Он забаррикадировался в помещении и начал угрожать персоналу. Вскоре к нему присоединились ещё 16 больных, которые устроили погром — сооружали баррикады, поджигали мебель и оказывали сопротивление сотрудникам учреждения.

На место оперативно прибыли бойцы полицейского спецназа, пожарные расчёты, а для координации действий использовался вертолёт. В результате чётко спланированной операции всех 17 участников беспорядков удалось обезвредить без серьёзных травм и жертв.

В конце 2024 года в мексиканской тюрьме Creset аналогичный инцидент закончился кровавой трагедией — погибли семь человек. Немецкие власти подчеркнули, что благодаря отработанным протоколам и оперативному вмешательству спецслужб в Бедбург-Хау удалось предотвратить эскалацию насилия.

Клиника, где произошёл инцидент, специализируется на лечении преступников с психическими расстройствами. Местные чиновники пообещали провести проверку, чтобы выяснить, как пациенты получили доступ к алкоголю и смогли организовать столь серьёзные беспорядки.