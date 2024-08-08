Булка с метадоном: арестован отец 4-летнего ребенка, съевшего «грев» для СИЗО

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В Нижегородской области арестовали отца ребенка, съевшего булку с метадоном

После того, как четырехлетний ребенок из Нижегородской области отравился булкой с метадоном, его отца арестовали, а мать оштрафовали. Родители же утверждали, что их сын съел выпечку, которую планировалось передать в СИЗО, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

После случившегося в отношении отца малыша составили административный протокол о мелком хулиганстве и арестовали на двое суток.

На мать пострадавшего также составили протокол — она отказалась проходить освидетельствование для выявления опьянения. По итогу родительницу оштрафовали на 4000 рублей.

После съедения булки с метадоном нижегородский дошкольник оказался в коме неясной этиологии. Его родители утверждали, что мучное изделие они хотели передать в следственный изолятор, причем отправить такую передачу отца малыша попросил знакомый.