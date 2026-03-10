Букет с кладбища на 8 Марта: женщина украла цветы с могилы бойца СВО

В Приморском крае неизвестная сделала себе подарок на 8 Марта, украв букет цветов с могилы участника специальной военной операции, сообщил приморский общественник Максим Чихунов.

Инцидент произошел на кладбище в населенном пункте Кневичи. На опубликованных кадрах видно, как женщина подходит к могиле бойца СВО, забирает букет цветов вместе с вазой и уходит в неизвестном направлении.

Жители Приморья активно обсуждают случившееся в соцсетях. Многие назвали произошедшее кощунством и призывают правоохранителей найти женщину.

«То-ли полиция Артема нашла кладбищенскую воровку <…>, то-ли шум в социальных сетях заставили воришку цветов с могилы воина СВО на кладбище в Кневичах вернуть обратно цветы и вазу», — написал Чихунов в Telegram-канале, опубликовав соответствующее видео.

