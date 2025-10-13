Буйный пациент разгромил машину скорой помощи на юге Москвы
Фото - © Telegram-канал 112
Буйный пациент разгромил автомобиль скорой помощи на юге столицы. Сотрудники полиции задержали неадеквата, сообщает 112.
В понедельник экипаж скорой помощи с 29-й подстанции на юге Москвы приехал на очередной вызов. Они забрали мужчину для оказания медицинской помощи, однако помощь неожиданно потребовалась самим медикам.
На опубликованных кадрах видно, как мужчина с дикими криками громит скорую, выбрасывая из машины снаряжение и документы. Успевшие выскочить из машины медики снимают неадеквата на видео.
Врачи вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители задержали дебошира.
