Буйный пациент разгромил машину скорой помощи на юге Москвы

В понедельник экипаж скорой помощи с 29-й подстанции на юге Москвы приехал на очередной вызов. Они забрали мужчину для оказания медицинской помощи, однако помощь неожиданно потребовалась самим медикам.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина с дикими криками громит скорую, выбрасывая из машины снаряжение и документы. Успевшие выскочить из машины медики снимают неадеквата на видео.

Врачи вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители задержали дебошира.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.