Бросивший ребенка в Шереметьеве неадекват употребил каирский гашиш и виски

Неадекват, который поднял двухлетнего ребенка на руки и бросил головой о пол в аэропорту Шереметьево 24 июня, перед нападением употребил каирский гашиш вместе с тремя бутылками виски. На территории зоны выдачи багажа он не понимал, что происходит, и атаковал ребенка, сообщает Mash .

31-летний уроженец Белоруссии трудился в египетском Каире на протяжении месяца. Он устанавливал металлические конструкции на одном из объектов.

Когда проект закончился, мужчина отправился домой. В России его ждали супруга и два маленьких ребенка.

Перед отъездом мужчина решил развлечься. Он покурил каирский гашиш и запил его тремя бутылками виски в аэропорту. Причину, по которой напал на ребенка, не знает. По словам гражданина Белоруссии, на родине его уже судили за оборот наркотиков.

Ребенок находится в тяжелом состоянии. Мужчину могут арестовать.