Бросилась под машину: отец ударил палкой чихуахуа за то, что она тявкнула на его дочь
Чихуахуа убежала от бившего ее мужчины и попала под машину в Новороссийске
Фото - © Unsplash.com
В Новороссийске мужчина ударил палкой чихуахуа за то, что она гавкнула на его дочь, от страха собака убежала на проезжую часть и погибла, сообщает SHOT.
На улице в городе женщина гуляла со своей восьмилетней чихуахуа. Собака весит меньше 2 кг и у нее удалены все зубы, кроме жевательных.
Во время прогулки чихуахуа гавкнула на проходящую мимо нее девочку, за это отец ребенка ударил животное палкой.
От страха собачка рванулась в сторону и сбежала от хозяйки. Через несколько часов женщина нашла ее на дороге — животное раздавил автомобиль.