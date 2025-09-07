Бросилась под машину: отец ударил палкой чихуахуа за то, что она тявкнула на его дочь

Чихуахуа убежала от бившего ее мужчины и попала под машину в Новороссийске

В Новороссийске мужчина ударил палкой чихуахуа за то, что она гавкнула на его дочь, от страха собака убежала на проезжую часть и погибла, сообщает SHOT .

На улице в городе женщина гуляла со своей восьмилетней чихуахуа. Собака весит меньше 2 кг и у нее удалены все зубы, кроме жевательных.

Во время прогулки чихуахуа гавкнула на проходящую мимо нее девочку, за это отец ребенка ударил животное палкой.

От страха собачка рванулась в сторону и сбежала от хозяйки. Через несколько часов женщина нашла ее на дороге — животное раздавил автомобиль.