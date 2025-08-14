Брошенный «самый грустный кот Подмосковья» нашелся со следами крови в Москве

На северо-востоке Москвы нашли кота, которого в соцсетях называли «самым грустным котом Подмосковья». Животное обнаружили спустя два дня после того, как его бросили в подмосковной электричке и якобы приютили, сообщает «Осторожно, Москва» .

Малыша нашли на станции метро Ростокино. Кот выглядел напуганным, а на его шерсти виднелись следы запекшейся крови.

Изначально пушистого обнаружили в вагоне электрички на Ярославском направлении — он лежал в переноске вместе с кормом. Журналисты утверждали, что питомца забирал к себе машинист, который нашел малышу временный дом. Как кот с грустной мордочкой снова оказался на улице и объявился на северо-востоке столицы — неизвестно.

Сейчас четырехлапый находится на передержке у волонтеров одного из приютов в Королеве. Коту уже дали кличку — Тиша.