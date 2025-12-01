Бросают в прохожих и под колеса машин: подростки «шалят» с петардами в Кемерове

Группа подростков в Кемерове бросала петарды в прохожих и под колеса машин

В социальных сетях житель Кемерова поделился информацией о тревожном случае. По его словам, 30 ноября в Ленинском районе на улице Ворошилова группа несовершеннолетних устроила опасные «шалости», сообщает Сiбдепо .

«Кидали петарды в людей, машины и магазины», — заявил местный житель.

Один из снарядов взорвался прямо у ног пожилого человека. Пенсионер испытал сильный испуг, а хулиганы, не отдавая себе отчета в серьезности ситуации, с хохотом скрылись.

Автор поста также отметил, что действия подростков были зафиксированы на фото и видео. На кадрах видно, как они поджигают петарду и бросают ее на дорогу прямо под колеса приближающегося транспорта.

Спустя 15 минут после публикации видеоролик уже собрал около 3 тыс. просмотров. Пользователи оставили множество гневных реакций и комментариев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.