Британское имущество Ходорковского* на 126 млн фунтов могут обратить в доход РФ

В Москве идет судебное разбирательство по обращению имущества бывшего олигарха и бизнесмена Михаила Ходорковского* в пользу России. Власти считают, что в результате мошенничества со стороны экс-главы компании «ЮКОС» российской казне был причинен финансовый ущерб, сообщает RT .

Издание, изучив реестр недвижимости Великобритании и проведя парсинг с серверов кадастровой базы, обнаружило во владении у экс-олигарха 9 объектов коммерческой и жилой недвижимости в Великобритании, общая стоимость которых достигает 126,6 миллиона фунтов стерлингов. Более того, через траст Saffery Champness Ходорковский* может владеть еще 21 объектом более чем на 12 млн фунтов.

24 июня Мещанский суд Москвы рассмотрит иск Генпрокуратуры, просящей обратить в доход государства 1,4 миллиарда рублей. Иск ГК направлен в адрес Михаила Ходорковского*, бывшего главы группы «Менатеп» Платона Лебедева и Сибирской лизинговой компании. И Ходорковского*, и Лебедева ранее признали виновными в мошенничестве и других преступлениях.

В сумме бывший руководитель ЮКОСа «задолжал» госбюджету 17 миллиардов рублей.

*Лицо, признанное иностранным агентом на территории РФ.