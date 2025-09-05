Британский хирург отрезал себе обе ноги ради выплаты 466 тыс фунтов по страховке

Хирург из Великобритании Нил Хоппер в 2019 году специально обморозил две ноги сухим льдом, после чего ему нужна была ампутация. После этого он сообщил в две страховые компании, что утратил конечности из-за недуга, ради получения выплат, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на материал The Guardian.

Фирмы выплатили Хопперу 466 тыс. фунтов или около 51 млн рублей. На средства мужчина приобрел трейлер, джакузи, печку и начал стройку.

Также врач признал вину по трем пунктам обвинения, которые связаны с хранением видео порнографического характера. У него нашли снимки и видео с сайта, который посвящен ампутации ног и половых органов.

Суд постановил конфисковать у Хоппера дом.

По данным The Guardian, ряд экс-пациентов Хоппера, которым он устраивал ампутации, наняли юристов. Они считают, что часть операций оказались лишними. Однако Минздрав Великобритании заявляет, что мужчина никогда не совершал поступков, ставящих под угрозу здоровье пациентов.