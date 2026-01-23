Британку приковало к инвалидному креслу после серии МРТ мозга

Жительница Великобритании оказалась парализованной после прохождения нескольких МРТ-исследований головы. Данная процедура и последующее восстановление стоили ей 45 тысяч фунтов стерлингов, что эквивалентно 4,7 миллионам рублей, пишет Mash .

Вместо выздоровления женщина получила инвалидность и рецепты на антидепрессанты. Известно, что 45-летняя медсестра из ветклиники Клэр Гарретт обратилась к врачам после случайной травмы головы. Ей назначили серию МРТ-обследований с использованием гадолиния в качестве контрастного вещества.

Вскоре после введения препарата у Гарретт развились сердечные заболевания, усилились неврологические симптомы и появились проблемы с соединительной тканью. Результаты анализов показали, что даже спустя несколько месяцев после обследования в организме женщины сохраняется опасная концентрация гадолиния. Это подтвердило опасения женщины относительно отравления организма.

Теперь британка, потерявшая надежду, пытается улучшить качество своей жизни, ухудшившееся из-за медицинской процедуры, и добивается компенсации в размере около 45 тысяч фунтов стерлингов (приблизительно 4,7 млн рублей), которые она уже потратила.

