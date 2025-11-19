Британка сама нашла маньяка, приехала к нему в США и была зверски убита

Жительница Великобритании, одержимая фантазиями о жестоком обращении, специально поехала в США к маньяку-садисту, с которым она познакомилась на сайте для людей с необычными предпочтениями, и была зверски убита, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Daily Star.

Предварительно известно, что 32-летняя Соня Экзлби имела специфический фетиш — пытки. Она активно разыскивала человека, способного воплотить ее эротические фантазии в реальность, превратив мучения в действительность. В конечном итоге она вышла на связь с жестоким садистом, проживающим в США, который согласился над ней поиздеваться.

Позднее ее тело нашли захороненным в лесной местности. Собранные полицией видеоматериалы свидетельствуют о том, как преступник, уже после нанесения побоев, просит у жертвы согласия на продолжение истязаний.

В переписке со знакомым Экзлби признавалась, что допустила роковую ошибку и испытывает страх перед мужчиной, которого нашла в сети. При этом она не предприняла попыток к бегству, опасаясь его угроз.

Вскрытие показало, что причиной смерти стали ножевые ранения — всего их было четыре. Садист был задержан, и ему предъявлены обвинения в убийстве первой степени, похищении человека, махинациях с кредитными картами и неправомерном использовании средств связи.

