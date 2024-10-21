Босиком и без куртки: москвичка заявила в полицию на родителей, не обувших дочку на улице
Москвичка заявила в полицию на родителей, гуляющих с дочкой без куртки и обуви
В столичном районе Солнцево прохожая увидела девочку, которая гуляла без обуви и куртки, сначала с ней была мама, а потом ее сменил папа, сообщает Baza.
Это случилось в октябре, на улице в это время температура была плюс 11 градусов. Женщина спросила, почему девочка раздета, мужчина ответил, что это закаливание от мамы, вмешиваться в процесс не нужно. Он добавил, что дочка сама скажет, если будет холодно, а зимой ребенок будет ходить в ботинках.
Но после сделанного замечания отец надел на девочку носки. Также теплая одежда и ботинки для малышки находились рядом в пакете.
Прохожая настолько возмутилась поведением родителей, что решила заявить на них в полицию. Семью теперь будут проверять.