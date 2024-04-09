Борисов: автоматика остановила процесс подготовки к пуску «Ангары-А5»

Автоматика остановила процесс подготовки к пуску ракеты «Ангара-А5» из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. Об этом сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

Он добавил, что отмена произошла за 2 минуты до старта.

Новая попытка пуска ракеты состоится 10 апреля, подчеркнул Борисов.

Ранее на космодроме Восточный отменили первый пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион».