Бомба сдетонировала в Салониках у входа в многоэтажку, где живет тюремщик

У входа в многоквартирный дом в греческих Салониках взорвалась бомба

В греческих Салониках у входа в многоквартирный дом сдетонировала бомба. Строение получило сильные повреждения, два человека ранены, сообщает РИА Новости со ссылкой на греческое общественное телевидение ERTNews.

Бомба взорвалась 26 июля в 02:10 на первом этаже многоквартирного дома на улице Македонмахон, 19. Двое были ранены осколками стекла, их отвезли в больницу.

В этом доме живет председатель Всегреческой федерации служащих исправительных учреждений и начальник охраны тюрьмы Диавата. Полиция допускает, что это был теракт.

Однако правоохранителям еще предстоит узнать, связан ли взрыв с непростыми жильцами дома. Пока неизвестно, кто будет вести дело — уголовная полиция или антитеррористическое подразделение.

В результате взрыва были повреждены пять домов — тот, где проживал госслужащий, и четыре соседних. Также были задеты 6 авто.