Болт от грузовика пробил бензобак проезжавшего мимо такси в Москве Происшествия сегодня в 11:14 0:18

Во время движения по Каширскому шоссе из-под колес грузового автомобиля вылетел болт и угодил прямо в бензобак проезжавшего мимо такси, пробив его, сообщает «Осторожно, Москва».