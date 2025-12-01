Болт от грузовика пробил бензобак проезжавшего мимо такси в Москве
0:18
Во время движения по Каширскому шоссе из-под колес грузового автомобиля вылетел болт и угодил прямо в бензобак проезжавшего мимо такси, пробив его, сообщает «Осторожно, Москва».
Происшествие случилось 1 декабря на Каширском шоссе. Автомобиль такси подвергся опасности возгорания, так как вылетевший на большой скорости болт от попутного грузовика пробил топливный бак легковушки.
Водитель такси оперативно вызвал спасателей, однако часть топлива успела вытечь на дорогу. На опубликованных кадрах видно, что топливо вытекало на проезжую часть из-под днища транспорта.
Прибывшие на место спасатели оказали помощь таксисту. Жертв и пострадавших удалось избежать.
