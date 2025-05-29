Большегруз потерял колесо на трассе в Нижегородской области, оно убило мужчину
Мужчину убило колесом от грузовика на трассе в Нижегородской области
В Пильнинском районе Нижегородской области произошла трагедия: большегруз потерял колесо на трассе, оно отлетело в мужчину и нанесло ему травмы, несовместимые с жизнью, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД ГУ МВД России по региону.
Несчастный случай произошел около полудня 29 мая.
Во время движения у фуры отсоединилось колесо, которое попало в мужчину, садившегося в автомобиль LADA Largus. От полученных травм пострадавший скончался по пути в медицинское учреждение.
В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего.