Больше полусотни человек отравились в Урене Нижегородской области

В Урене Нижегородской области зафиксировано массовое отравление, пострадали более 50 человек. На время расследования в населенном пункте приостановили работу учебных заведений и учреждений социальной сферы, сообщает Ni Mash .

Первые случаи заболевания с симптомами острой кишечной инфекции стали регистрироваться в местной центральной районной больнице еще 5 апреля. Позднее общее число обратившихся за медицинской помощью достигло 54 человек. Пятерым пациентам, включая четырех детей в состоянии средней тяжести, потребовалась госпитализация.

По предварительной версии, причиной могло стать употребление некачественной водопроводной воды. Есть предположение, что паводковые воды привели к попаданию канализационных стоков в систему водоснабжения.

Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку всех городских скважин, но нарушений не обнаружили. Вероятно, имел место единичный случай загрязнения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

