В Санкт-Петербурге задержаны свыше 70 сторонников Украины, выражавших несогласие с проведением СВО. Сообщается, что эти граждане, как мужчины, так и женщины, возносили молитвы за успехи украинской армии и благополучие президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Mash .

Предварительно известно, что группа лиц действовала под прикрытием религиозной организации «Школа единого принципа», корни которой уходят в Украину. Участники организации регулярно проводили собрания, где обсуждали текущую ситуацию в зоне СВО и, согласно установленному расписанию, молились за здоровье президента Украины и его команды. Кроме того, они обращались к высшим силам с просьбой о помощи Вооруженным силам Украины и защите Сумской, Харьковской, Запорожской и даже Курской областей от продвижения российских войск.

Предполагаемым руководителем организации является известный петербургский педагог, возглавляющая Институт управления образованием. На видеозаписи с одного из собраний секты она утверждает, что участники собраний учились любви и жили в соответствии со «светлыми принципами». В действительности же, по данным источников, они критиковали действия России, поддерживали Украину и пытались навязать свои взгляды окружающим. Чтобы избежать внимания правоохранительных органов, они не афишировали свою принадлежность к организации.

Несмотря на предосторожности, их деятельность была пресечена. В ходе спецоперации в Адмиралтейском районе города было задержано около 70 человек, которые были опрошены и затем отпущены. В настоящее время в отношении всех задержанных проводится проверка на предмет нарушения статьи о дискредитации Вооруженных сил России. В перспективе им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

