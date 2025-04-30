Более 70 педофилов написали коллективное письмо в правительство России

Сразу 76 педофилов написали коллективное письмо в российское правительство и обратились в организацию «Сорок сороков». Многие из осужденных жалуются на то, что их якобы оговорили, а также просят пересмотреть приговоры и изменить законодательство, утверждает Mash .

Один из авторов письма — 63-летний Александр Б., приговоренным к 14 годам лишения свободы. Он утверждает, что приемная дочь ложно обвинила его в педофилии из-за слишком строгого воспитания.

О похожей истории рассказал и 70-летний художник Виктор Н. В обращении он заявил, что ранее жил с новой супругой и ее внучкой, однако позже на него пожаловались за растление девочки. Осужденный называет себя невиновным и считает, что его подставила жена в попытке отобрать квартиру в центре города.

Похожих рассказов в письме «десятки», утверждает канал.

В коллективном обращении также осужденные просят внести правки в законодательство и создать экспертную группу, чтобы дела по статьям о педофилии расследовали тщательнее.