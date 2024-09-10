сегодня в 12:47

Более 5,6 млрд долларов украли криптомошенники у граждан США в 2023 году

В прошлом году американцы потеряли более 5,6 млрд долларов в результате мошеннических схем с использованием криптовалюты, сообщает « Интерфакс ».

Жертвы криптомошенников направили в ФБР почти 70 тыс. жалоб. Наиболее популярная схема «развода» была связана с инвестициями в цифровую валюту. На долю данного вида мошенничества пришлось 3,96 млрд долларов убытков.

Общая сумма ущерба возросла на 45% по сравнению с 2022 годом.

Замглавы отдела уголовных расследований ФБР Майкл Нордволл отметил, что преимущества криптовалюты в виде возможности перевода средств по всему миру и скорости осуществления транзакций сделали ее привлекательным инструментом мошенничества.

При этом вернуть украденные средства зачастую бывает довольно затруднительно. А в некоторых случаях граждане США становятся мишенью фиктивных компаний, обещающих помощь в возврате средств.