Более 370 кустов конопли вырастил житель Подмосковья на домашней плантации

Правоохранители изъяли у 47-летнего жителя подмосковной Балашихи 374 куста конопли и 656 свертков с каннабисом, похожих на камни, сообщает «МВД Медиа» .

За мужчиной, который оказался еще и закладчиком, решили проследить столичные полицейские. Они заметили по видео, как тот прятал подозрительные предметы у подъездов на улице Удальцова. В закладках был каннабис.

В результате подозреваемого задержали в Балашихе. В его квартире при обыске нашли 374 куста конопли, 656 свертков с «запрещенкой», а также материалы для их производства и упаковки. Все изъяли и отправили на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228.1 УК РФ. Фигуранту предъявлено обвинение, он арестован.