сегодня в 21:56

Более 300 человек эвакуировали с горящего аккумуляторного склада в Татарстане

В Татарстане на территории особой экономической зоны «Алабуга» вспыхнул пожар на аккумуляторном складе. До прибытия спасателей из помещений эвакуировались более 300 человек, сообщает Telegram-канал «112» .

Предварительно известно, что огонь охватил обширную площадь в 25 тысяч квадратных метров. На опубликованных в Сети кадрах видно, что из окон помещения склада вырывались огромные языки пламени. Вся территория охвачена густым черным дымом.

Более 300 сотрудников самостоятельно покинули горящее предприятие. Для борьбы с огнем планируется задействовать вертолет.

Что стало причиной пожара, пока не сообщается. Также на момент публикации заметки никакой информации о пострадавших не поступало.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.