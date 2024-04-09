Более 30 собак погибло из-за прорыва дамбы в Оренбургской области

Многие из этих собак были привязаны к цепи и не могли спастись от наводнения. Спасатели, добровольцы и местные жители продолжают обходить затопленные участки на лодках, чтобы найти животных, которых еще можно спасти.

Сообщается, что с кошками и псами легче — голодные, испуганные и измученные животные с радостью подходят к людям. С крупнорогатым скотом сложнее — их приходится тянуть из воды силой, используя тросы, камни и палки.

Ежедневно удается спасти около 100 животных, но их размещение становится проблемой из-за отсутствия денег и мест для размещения. Хозяев сложно найти. Часть животных оставляют у себя, а остальных пытаются передать другим или отправить в соседние регионы. Деньги на это собирают по всей области, и значительную часть из них жертвуют местные жители, которые сами остались без жилья.