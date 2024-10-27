сегодня в 15:09

Более 250 бойцов потеряли убитыми и ранеными ВСУ в Курской области

За минувшие сутки потери украинской армии в Курской области составили свыше 250 бойцов убитыми и ранеными, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Также российские военные уничтожили две единицы бронетехники, среди которых и бронетранспортер Stryker американского производства, и боевая бронемашина, еще ликвидировали миномет и один автомобиль. Один боец противника сдался в плен.

Подразделения группировки войск «Север» вели наступление в этом регионе. Они отразили восемь контратак ВСУ.

Также ВС РФ били по противнику с помощью армейской и оперативно-тактической авиации, артиллерии.

Всего на Курском направлении украинская армия потерял свыше 27 тыс. бойцов, около 180 танков, порядка 100 БМП, более 100 бронетранспортеров, свыше 1 тыс. боевых бронемашин и т. д.