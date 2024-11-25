Более 20 самолетов вынужденно сели в других аэропортах после пожара SSJ

Более 20 самолетов вынужденно сели в аэропортах Измира, Даламана и других городов Турции после пожара на борту российского лайнера в Анталье, пишет РИА Новости .

Аэропорт Антальи не будет принимать рейсы до 3.00 мск после пожара на самолете авиакомпании «Азимут», вылеты осуществляются с ВПП для военных рейсов.

Инцидент произошел 24 ноября. Самолет Sukhoi Superjet 100-95LR летел из Сочи. По предварительной информации, огонь начался в двигателе. На борту находилось 79 человек. Никто не пострадал.

Появилось видео пожара на самолете Superjet 100 авиакомпании «Азимут» приземлившегося в аэропорту турецкой Антальи.