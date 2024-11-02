Более 20 кузбассовцев погибли под колесами поездов за 10 месяцев

В октябре сотрудники Западно-Сибирской магистрали Кемеровской области организовали 50 мероприятий, направленных на предотвращение травм на железной дороге. В ходе акций было зафиксировано свыше 65 правонарушителей, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу ЗСЖД.

Наиболее распространенные нарушения включают переход железной дороги в неположенных местах и в момент приближения поезда, а также перемещение по путям между станциями.

В октябре на территории Западно-Сибирской железной дороги в Кемеровской области один человек получил смертельные травмы. За первые десять месяцев 2024 года произошло 28 различных происшествий, из которых 24 привели к гибели.

ЗСЖД обратилась к гражданам с настоятельным призывом быть внимательными и пересекать пути только в отведенных для этого местах, таких как пешеходные переходы, мосты и тоннели. Перед переходом необходимо снять наушники и капюшоны, а также удостовериться в том, что с обеих сторон нет движущихся поездов.