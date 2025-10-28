Более 100 россиян оказались в эпицентре страшнейшего урагана на Ямайке

В эпицентре урагана «Мелисса» на Ямайке оказались более 100 российских граждан — сотрудники посольства и турфирм, бизнесмены, ученые и другие. Национальный центр США предупреждал, что торнадо может стать мощнейшим за всю историю страны, сообщает Mash .

«Мелисса» достигла скорости 282 км/ч — это максимальная, пятая категория по шкале Саффира-Симпсона.

Ямайские власти ранее начали эвакуацию населения в убежища, большинство из которых составляют переоборудованные школы. Пока что в безопасные места успели отвести только менее 2000 человек.

МИД России предупреждал об урагане сограждан, находящихся на Ямайке. Россиянам советовали запастись едой, водой и приготовить все необходимое для эвакуации.

Ранее ураган уже прошелся по Доминикане, где из-за него погибли три человека. Ожидается, что торнадо также пройдет по Кубе, Багамским островам и островам Теркс и Кайкос.

В Сети также опубликованы кадры, на которых запечатлена «Мелисса». На них видно, как ураган уничтожает дома и наносит серьезные повреждения.