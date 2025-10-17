Более 100 человек нашли в лесах Ленобласти с начала осени

В Ленинградской области осенью потерялись 1012 человек, в том числе 55 детей. Всех их нашли живыми, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Правила безопасности всегда одни и те же. Надо изучить район, куда вы собираетесь отправиться за грибами, сообщить родственникам предполагаемый маршрут и время возвращения. Взять с собой телефон и, в идеале, пауэрбанк, литр воды, лекарства — если принимаете их регулярно. И надеть яркую одежду», — заявил начальник Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по региону Алексей Николенко.

По его словам, дети чаще всего уходили со старшими родственниками и терялись вместе с ними, но яркая одежда, громкие разговоры и любое шумное поведение может обезопасить хотя бы от опасной встречи с дикими животными.

Всего за сезон сотрудники «Экстремума» и «Лизы Алерт» сформировали 200 поисковых отрядов, которые проехали более 90 тысяч километров.

