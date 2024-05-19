сегодня в 14:43

Более 1 кг мефедрона нашли в квартире на севере Москвы

Правоохранители обнаружили крупную партию наркотиков в квартире на улице Вятской в столице, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

20-летний молодой человек получил от сообщника свыше 1 кг мефедрона. Он хранил наркотик незаконно в квартире, а также успел частично расфасовать его на более чем 500 свертков.

Злоумышленник планировал незаконный сбыт мефедрона на территории Московского региона через тайники-закладки.

Задержанному предъявили обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 5 статьи 228.1 УК РФ). Также с учетом позиции прокуратуры ему избрана мера пресечения — молодого человека арестовали.

Привлечение к уголовной ответственности задержанного находится на контроле в прокуратуре.